Дмитрий Орлов назвал Кейла Макара лучшим защитником в НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением о защитнике Кейле Макаре из «Колорадо Эвеланш».



«Кто лучший защитник? Я бы выделил Кейла Макара. Он очень хорошо катается, хорошо двигается с шайбой, видит площадку и создаёт очень много опасности. Но при этом я бы не сказал, что он тоже очень хорошо играет в защите. Да, он здорово катается, может подстроиться, но он не такой прям «защитник-защитник». Да и таких в принципе нет сейчас.



Чем дальше ты играешь от зоны обороны, тем лучше для тебя и твоей статистики. Чем быстрее ты отобрал шайбу и перевел её нападающему, либо сам с ней вышел из зоны, тем ты имеешь большую ценность в НХЛ», – сказал Орлов в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».