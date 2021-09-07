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Дмитрий Орлов назвал Кейла Макара лучшим защитником в НХЛ

Дмитрий Орлов назвал Кейла Макара лучшим защитником в НХЛ
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мнением о защитнике Кейле Макаре из «Колорадо Эвеланш».

«Кто лучший защитник? Я бы выделил Кейла Макара. Он очень хорошо катается, хорошо двигается с шайбой, видит площадку и создаёт очень много опасности. Но при этом я бы не сказал, что он тоже очень хорошо играет в защите. Да, он здорово катается, может подстроиться, но он не такой прям «защитник-защитник». Да и таких в принципе нет сейчас.

Чем дальше ты играешь от зоны обороны, тем лучше для тебя и твоей статистики. Чем быстрее ты отобрал шайбу и перевел её нападающему, либо сам с ней вышел из зоны, тем ты имеешь большую ценность в НХЛ», – сказал Орлов в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

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