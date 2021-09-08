А. Волков – о сезоне в «Анахайме»: самое главное – это закрепиться в топ-звеньях

Нападающий «Анахайм Дакс» Александр Волков поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.
«Самое главное – это закрепиться в топ-звеньях, дальше – прогрессировать и добиваться цели в виде Кубка Стэнли, но уже с «Анахаймом». Это молодая команда, какой были «Колорадо», «Тампа» пять лет назад, а теперь «Тампа» каждый год борется за Кубок Стэнли. Так что всё впереди, просто надо правильно тренироваться, развиваться.
Было ожидаемо, что в этом году нам должны были дать кубок, мы к этому готовились. Я специально всё распланировал: сначала привезти его семье, в родной клуб, и это очень приятно, что так получилось. Испытываю только гордость за свою школу, что так много народа пришло. Такой ажиотаж, и всё, что было, – не зря», – цитирует Волкова ТАСС.
Напомним, Волков завоевал трофей в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2020 году. Сезон-2020/2021 НХЛ Волков начал в «Тампе», где провёл 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал пять (3+2) очков. Завершал чемпионат хоккеист в «Анахайме», где за 18 игр заработал восемь баллов: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.
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