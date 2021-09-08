Чехович: извиняюсь перед болельщиками за такую ужасную игру

Нападающий «Торпедо» Иван Чехович прокомментировал поражение от «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:3).



«Извиняюсь перед болельщиками за такую ужасную игру. Головокружения от победы над «Ак Барсом» не было. Обещаем, что в следующем матче сыграем лучше. «Сибирь» сумела забить нам два мусорных гола, а мы свои моменты реализовать не смогли.



В первой игре сезона чувствовал себя тяжело, сейчас физически чувствую себя хорошо, но в игре надо прибавлять.



В каком сочетании мне лучше играть? На самом деле — без разницы. В прошлом сезоне с Жафяровым и Миле мы тоже не сразу начали хорошо играть. Всё приходит через тренировки. Нужно время. Сразу ничего не бывает», — цитирует Чеховича официальный сайт КХЛ.