Сборная России может провести сбор на Дальнем Востоке перед Олимпийскими играми 2022 года
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Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что сборная России может провести сбор на Дальнем Востоке в преддверии Олимпиады-2022. Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
«Мы планируем провести акклиматизирующий сбор на Дальнем Востоке. Дат пока нет. У нас будут две команды, А и Б. А — энхаэловцы, мы сейчас следим за кандидатами. Б — игроки из КХЛ, если НХЛ не поедет.
Совместный сбор этих двух команд? Может быть, проведём совместный сбор этих двух команд в Новогорске, мы ещё не решили. Скорее всего. Даты — январь, но НХЛ ещё имеет лазейку, чтобы не поехать», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года.
Новость по темеХоккеисты НХЛ выступят на зимних Олимпийских играх 2022 года
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