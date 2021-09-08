Маклин заменил в тренерском штабе «Сан-Хосе» Томпсона, отстранённого из-за COVID-протокола

Джон Маклин включён в тренерский штаб «Сан-Хосе Шаркс», сообщается на официальном сайте команды Национальной хоккейной лиги.



Отмечается, что 56-летний специалист будет работать с нападающими, а также заниматься большинством команды.

В тренерском штабе Маклин заменил Роки Томпсона, который не смог продолжить работу в клубе из-за требований нового ковид-протокола. Последние три сезона Маклин был ассистентом главного тренера «Аризоны Койотс».

Напомним, в протоколах НХЛ на сезон-2021/2022 указано, что любой человек, чья работа или доступ требует, чтобы он находился в непосредственной близости с игроками, должен быть вакцинирован от COVID-19. В четверг лига опубликовала протоколы, в которых говорится, что непривитые игроки на выезде не смогут покинуть отель команды, тренировочный центр и арену.