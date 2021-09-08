«Автомобилист» отнесётся к его решению с уважением». Питерс — о будущем Дацюка

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс после встречи регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:2) прокомментировал будущее нападающего команды Павла Дацюка.
«По Дацюку новостей нет, он ещё не принял решение, будет ли продолжать карьеру. У него есть время, он примет лучшее решение для себя и своей семьи, мы отнесёмся к нему с уважением», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Ранее Дацюк объявил о том, что пока не принял решения по поводу своего будущего. Игрок готовился к сезону по индивидуальной программе.
В прошедшем сезоне КХЛ 43-летний форвард провёл 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 35 (12+23) очков при показателе полезности «+12». В плей-офф Дацюк сыграл в пяти встречах, сумев заработать 3 (1+2) результативных балла при общей полезности «-2».
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