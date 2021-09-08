Бретт Халл: Тарасенко — великий игрок. Он должен забивать по 50-60 голов, как Овечкин

Легендарный американский нападающий Бретт Халл прокомментировал ситуацию с нападающим «Сент-Луис Блюз» Владимиром Тарасенко.
«Запрос об обмене? Никогда нельзя предсказать, что произойдёт что-то подобное. Не знаю, объяснил ли он, почему попросил об обмене, но я был определённо удивлён.
Что ж, мне сложно винить команду, если врач неправильно проведёт операцию. Вы также обязаны найти врача, которому доверяете… Вам не нужно использовать командного врача. Тогда вопрос: «Это было сделано неправильно, или вы используете это как оправдание для запроса на обмен?» Вы действительно не знаете, что происходит, и в этом проблема.
Я никогда не стану тем, кто смотрит на великих игроков и говорит об усилиях, потому что в моей игре приходилось использовать 80 процентов умственных способностей и 20 процентов физического труда. Я думал об игре, поэтому мог делать что-то, не тратя впустую всю эту энергию. Вы видите некоторых парней, и это просто типа: «О, мальчик, он много работает, но он не добился ничего». Затем вы видите некоторых игроков, которые выглядят так, будто они работают не так усердно, как этот другой парень, но они становятся в 10 раз более опытными.
Так что я никогда не буду смотреть на такого парня. Но я смотрю на цифры и уровень мастерства, и мне нравится Влади. Я думаю, что он великий игрок, но для меня он тот, кто способен забивать 50-60 голов. Он должен забрасывать по 50-60 шайб, как Алекс Овечкин. У него такой набор навыков, как у Овечкина. Основная проблема, я думаю, в том, что организация и болельщики видят то же, что и я, — что он тот, кто способен забивать 50-60 голов», — приводит слова Халла The Athletic.
- 8 сентября 2021
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