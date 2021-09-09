Голкипер ЦСКА Федотов подвёл итоги матча с «Ак Барсом»

Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:1 ОТ).



«Хорошая игра была, понимали, что нас ждут хороший темп. Казань бежала, был быстрый первый период, активная игра в исполнении обеих команд.



Болельщики хорошо поддерживали хозяев, было интересно. Думаю, это была хорошая проверка для двух команд.



Во время буллита нападающий сыграл здорово, я был чуть потерпеливее и помог команде в этом моменте», – цитирует Федотова официальный сайт КХЛ.

После неудачи в Кубке Открытия (поражение от «Авангарда» 0:4) ЦСКА обыграл рижское «Динамо» (3:2), «Сочи» (4:1) и «Ак Барс» (2:1, ОТ), набрав шесть очков в четырёх играх.

10 сентября ЦСКА примет ярославский «Локомотив».