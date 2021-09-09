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Первый тренер Кучерова и Гусева: в детстве они играли вместе, два года с ними был венгр

Первый тренер Кучерова и Гусева: в детстве они играли вместе, два года с ними был венгр
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Первый тренер российских форвардов Никиты Гусева и Никиты Кучерова Геннадий Курдин рассказал, что в детстве хоккеисты играли в одном звене с венгром.

«Пришел в «Белые Медведи» в 1999 году из школы «Серебряные акулы». Кстати, Никита Кучеров перешёл вместе со мной. А вот Никита Гусев пришёл чуть попозже. Мы с сентября начали заниматься, а он появился в каникулы после Нового года.

Не скажу, что Кучеров сразу стал лидером. Потому что я работал с группой 1992 года рождения, а вот Никита был на год младше. Но он всегда был быстреньким, подвижным. Но габаритами не отличался, и ему было тяжеловато.

А вот когда в 2000 и 2001 годах мы начали побольше играть, то Кучеров с Гусевым выходили в основном вместе. При этом центрального нападающего у них я менял. Начинал с ними Руслан Карлин, который потом ушел в «Крылья». Тогда я поставил к ним Артема Москалева, но он перешел в ЦСКА. И еще с двумя Никитами долго играл… венгр Гала Илош.

Мы тогда ездили на турнир в Германию. Там выступала и команда из Будапешта. Парнишка был большим, габаритным. И вроде мы ему: «Давай приезжай». А он взял, да и приехал в Россию, чтобы учиться хоккею. Тяжело ему было, языка не знал. Но потом освоился и так до выпуска был с нами. Сейчас в Венгрии живет», – цитирует Курдина «Матч ТВ».

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