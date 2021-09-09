Сергачёв: когда придёт время, хотел бы поиграть в КХЛ за «Нефтехимик»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о желании в будущем сыграть в составе нижнекамского «Нефтехимика».



«Я не оценивал игру в КХЛ на тройку, я оценивал организацию. Почему так — оставлю это при себе. Может быть, дал бы 4 или 5. В будущем хотел бы поиграть в КХЛ. За «Нефтехимик», когда придёт время. Сейчас о Кубке Гагарина не думаю, я играю в НХЛ за «Тампу» и думаю только о Кубке Стэнли», — цитирует Сергачёва Sport24.



Сергачёв родился в Нижнекамске, однако на профессиональном и молодёжном уровне защитник не играл за команды из родного города. С 2012 по 2014 годы тренировался в подольском «Витязе». Сезон-2014/15 провёл в МХЛ в составе «Ирбиса».



Осенью 2015 года защитник уехал в Канаду, где начал выступать в составе команды хоккейной лиги Онтарио — «Уинсор Спитфайрз». В 2016 году Сергачёв был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ в 1-м раунде под общим 9-м номером. Игроком «Лайтнинг» стал в 2017 году, после обмена на 22-летнего нападающего Джонатана Друэна.



В составе «Тампы» Сергачёв дважды завоевал Кубок Стэнли — в 2020 и 2021 годах. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 56 играх регулярного чемпионата, набрав 30 (4+26) очков при полезности «+5». В плей-офф Сергачёв сыграл в 23 матчах, сделав три голевые передачи при полезности «0».

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