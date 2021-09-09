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Минское «Динамо» заключило пробный контракт с голкипером Я. Шостаком

Минское «Динамо» заключило пробный контракт с голкипером Я. Шостаком
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Минское «Динамо» подписало пробный контракт с голкипером Яном Шостаком.

Как сообщает официальный телеграм-аккаунт клуба, молодой вратарь из клубной системы попробует свои силы в главной команде.

В этом сезоне голкипер сыграл один матч за «Динамо-Молодечно» в экстралиге, имея 93% отражённых бросков. Также вратарь уже сыграл в товарищеской встрече за главную команду с рижскими одноклубниками, одержав победу в овертайме 3:2. В прошлом сезоне Шостак стал чемпионом высшей лиги в составе «Минских Зубров», также играл за «Динамо-Молодечно».

Напомним, в последнем матче минчане в гостях обыграли ярославский «Локомотив» (4:3). Следующую встречу подопечные Крэйга Вудкрофта проведут завтра, 10 сентября, дома с «Автомобилистом». Начало — в 19:10 мск.

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