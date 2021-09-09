Тихонов — о 2:1 со «Спартаком»: в 1-м периоде не проснулись, но потом показали наш хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов подвёл итоги встречи со «Спартаком» (2:1), которая стала для него первой в сезоне.



«Очень рад, что выиграли. Был непростой матч. Начали встречу не так, как хотели, но потом добавили в моментах и в скорости. В итоге добились положительного результата.



Последний официальный матч для меня был за «Ак Барс», из-за травмы я пропустил все игры на предсезонке. С помощью партнёров более или менее влился в игру. В первом периоде был немного потерянный, но потом мы поймали ритм, создавали моменты и в итоге забили гол.



Сегодняшний матч для меня стал 500-м в КХЛ? Хорошая цифра. Теперь в команде с меня будет какая-нибудь «простава».



Понимаю свою роль в команде? Да, много до сезона общался с тренерским составом. Роль свою знаю и, когда есть понимание, это помогает. Ты понимаешь, что тебя ценят и берут на определённое место. Ещё до подписания контракта с клубом мне предоставили план, по которому я буду работать. Для меня открылась новая глава. Думаю, будет интересно в этом году.



Повлияли эмоции на старт? Лично у меня — да. Я давно не играл, казалось, что большие скорости, что не успеваю. Потребовалось время, чтобы войти в матч. Было видно, что немного не проснулись. Сделали правильные перестроения после первого периода и начали показывать хоккей «Салавата».



На форме «Салавата» ярко-красные погоны. Как по-моему это смотрится? Если болельщикам не понравилось, может быть, как-то это можно поменять? Игроки мало как могут на это повлиять.



Завтра в Уфе будет гостить Кубок Стэнли. Пойду пообщаться с Василевским и Сергачёвым? Очень хотелось бы. Посмотрим, во сколько будет тренировка. Если всё сложится, то хотелось бы подержать кубок», — приводит слова Тихонова пресс-служба клуба.