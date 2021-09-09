Тихонов — о 2:1 со «Спартаком»: в 1-м периоде не проснулись, но потом показали наш хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов подвёл итоги встречи со «Спартаком» (2:1), которая стала для него первой в сезоне.
«Очень рад, что выиграли. Был непростой матч. Начали встречу не так, как хотели, но потом добавили в моментах и в скорости. В итоге добились положительного результата.
Последний официальный матч для меня был за «Ак Барс», из-за травмы я пропустил все игры на предсезонке. С помощью партнёров более или менее влился в игру. В первом периоде был немного потерянный, но потом мы поймали ритм, создавали моменты и в итоге забили гол.
Сегодняшний матч для меня стал 500-м в КХЛ? Хорошая цифра. Теперь в команде с меня будет какая-нибудь «простава».
Понимаю свою роль в команде? Да, много до сезона общался с тренерским составом. Роль свою знаю и, когда есть понимание, это помогает. Ты понимаешь, что тебя ценят и берут на определённое место. Ещё до подписания контракта с клубом мне предоставили план, по которому я буду работать. Для меня открылась новая глава. Думаю, будет интересно в этом году.
Повлияли эмоции на старт? Лично у меня — да. Я давно не играл, казалось, что большие скорости, что не успеваю. Потребовалось время, чтобы войти в матч. Было видно, что немного не проснулись. Сделали правильные перестроения после первого периода и начали показывать хоккей «Салавата».
На форме «Салавата» ярко-красные погоны. Как по-моему это смотрится? Если болельщикам не понравилось, может быть, как-то это можно поменять? Игроки мало как могут на это повлиять.
Завтра в Уфе будет гостить Кубок Стэнли. Пойду пообщаться с Василевским и Сергачёвым? Очень хотелось бы. Посмотрим, во сколько будет тренировка. Если всё сложится, то хотелось бы подержать кубок», — приводит слова Тихонова пресс-служба клуба.
- 9 сентября 2021
-
21:58
-
21:50
-
21:46
-
21:20
-
20:54
-
20:34
-
20:03
-
19:57
-
19:47
-
19:39
-
19:33
-
19:19
-
19:09
-
19:00
-
18:43
-
18:28
-
17:58
-
17:34
-
16:58
-
16:35
-
16:23
-
15:37
-
15:05
-
14:44
-
13:49
-
13:23
-
13:00
-
12:45
-
12:29
-
11:46
-
11:11
-
10:49
-
10:30
-
10:00
-
09:53