Фазель: отстранение Баскова не влияет ни на сборные Беларуси, ни на Сергея Гончарова

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что отстранение президента федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова не повлияет на позиции в совете ИИХФ белоруса Сергея Гончарова.



«Это личное отстранение президента, которое никак не влияет ни на сборные команды Беларуси, ни на Сергея Гончарова в совете», — цитирует Фазеля «ТАСС».



Напомним, Баскова дисквалифицировали на пять лет. Его подозревали в инциденте, приведшем к смерти человека.



12 ноября 2020 года в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко. Его привезли в больницу с черепно-мозговой травмой из Центрального РУВД, куда он попал в результате нападения сторонников Александра Лукашенко. Те приехали во двор дома Бондаренко снимать бело-красно-белую символику. Одним из причастных к нападению свидетели считают Дмитрия Баскова.



В декабре 2020 года ИИХФ инициировала проверку. Дисквалификация вступает в силу 10 сентября 2021 года и закончится 9 сентября 2026 года.