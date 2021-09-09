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Фазель: отстранение Баскова не влияет ни на сборные Беларуси, ни на Сергея Гончарова

Фазель: отстранение Баскова не влияет ни на сборные Беларуси, ни на Сергея Гончарова
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что отстранение президента федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова не повлияет на позиции в совете ИИХФ белоруса Сергея Гончарова.

«Это личное отстранение президента, которое никак не влияет ни на сборные команды Беларуси, ни на Сергея Гончарова в совете», — цитирует Фазеля «ТАСС».

Напомним, Баскова дисквалифицировали на пять лет. Его подозревали в инциденте, приведшем к смерти человека.

12 ноября 2020 года в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко. Его привезли в больницу с черепно-мозговой травмой из Центрального РУВД, куда он попал в результате нападения сторонников Александра Лукашенко. Те приехали во двор дома Бондаренко снимать бело-красно-белую символику. Одним из причастных к нападению свидетели считают Дмитрия Баскова.

В декабре 2020 года ИИХФ инициировала проверку. Дисквалификация вступает в силу 10 сентября 2021 года и закончится 9 сентября 2026 года.

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