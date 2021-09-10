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Василевский поделился эмоциями от решения НХЛ отпустить своих хоккеистов на Олимпиаду

Василевский поделился эмоциями от решения НХЛ отпустить своих хоккеистов на Олимпиаду
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги отпустить игроков на Олимпийские игры — 2022.

«Я обрадовался новости о том, что игроков НХЛ отпустят на Олимпиаду. Всё-таки это новая задача на сезон, но и предыдущие, такие, как завоевание ещё одного Кубка Стэнли, сохраняются. Олимпиада – это все сильнейшие игроки мира. Очень интересно попробовать и проверить свои силы против них, посмотреть, какого уровня ты стоишь. Очень положительные мысли, будем работать, чтобы не огорчить страну», — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

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