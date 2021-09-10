Фисенко рассказал, почему решил расторгнуть контракт с «Ак Барсом» и перейти в «Динамо» М

Нападающий московского «Динамо» Михаил Фисенко объяснил, почему решил покинуть казанский «Ак Барс».

«В «Динамо» у меня сейчас всё в порядке. Главное, что коллектив хороший и чётко понимаешь, чего тренеры от тебя хотят. Арена классная. Хочется поскорее увидеть полные трибуны!



Что заставило расторгнуть контракт с «Ак Барсом» по обоюдному согласию? Мы нормально поговорили с руководством «Ак Барса» и поняли друг друга. Расстались без претензий. Скажу прямо: я хотел бы получать больше игрового времени. Поэтому после окончания сезона начал думать о переходе. Тут поступило хорошее предложение от «Динамо». В Казани мне пошли навстречу — отпустили без проблем.



Обсудил ли с Алексеем Кудашовым свою роль в команде? Прекрасно понимаю свои функции. Тем более что я в последнее время играл в таких командах, где роль каждого игрока на льду чётко определена. В «Динамо» мы уже тоже много говорили об этом с главным тренером. Поэтому знаю, что от меня требуется. Тут точно никаких проблем нет», — цитирует Фисенко официальный сайт москвичей.