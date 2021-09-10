Тренер «Ак Барса»: все расстроены тремя последними поражениями. Плохая реализация

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов высказался в преддверии матча с «Витязем». Встреча состоится сегодня, 10 сентября. Начало — в 19:30 по московскому времени.



«Все расстроены тремя последними поражениями, понимаем чувства болельщиков. Неплохое качество игры, но плохая реализация моментов не позволяет нам победить. Всё можно изменить только за счёт усердной работы, качественного исполнения своих обязанностей, самоотдачи. Только так можно переломить ситуацию и найти путь к победе.



«Витязь»? Команда выдала хороший старт. Имеет качественных легионеров, отличная игра в большинстве — они лидируют по этому показателю. Кого ещё стоит выделить, помимо легионеров? У них вся команда очень работящая и стремится к результату.



Как нужно действовать «Ак Барсу», чтобы минимизировать риски у своих ворот? Нужно сыграть дисциплинированно, улучшить свою игру в большинстве и серьёзнее относиться к реализации собственных голевых моментов», — цитирует Перова официальный сайт казанцев.