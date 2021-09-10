«Калгари» подписал третьего номера драфта НХЛ-2010

Защитник Эрик Гудбрансон подписал контракт с «Калгари Флэймз», сообщает официальный сайт клуба.
Срок соглашения составляет один год. Зарплата 29-летнего игрока — $ 1,95 млн.
Напомним, в последние часы перед закрытием окна переходов в НХЛ 13 апреля состоялось несколько важных переходов. Так, «Оттава Сенаторз» обменяла канадского защитника Эрика Гудбрансона в «Нэшвилл Предаторз» на 24-летнего американского игрока обороны Брэндона Фортунато и пик 7-го раунда драфта НХЛ 2023 года.
В прошедшем сезоне Гудбрансон провёл 36 встреч за «Оттаву», в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-13». За «Нэшвилл» канадец отыграл девять матчей, отдав один ассист. В 2018 году он заключил 3-летний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» на общую сумму в $ 12 млн ($ 4 млн за сезон), который истекает по окончании нынешнего сезона.
В 2010 году Гудбрансон был выбран в 1-м раунде под общим 3-м номером клубом «Флорида Пантерз».
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