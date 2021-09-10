Питерс: «Автомобилисту» нужно было в третьем периоде добивать минское «Динамо»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:1).
«Очень хорошая игра с точки зрения энергетики. Мы владели преимуществом, во втором периоде создали достаточно моментов, чтобы победить. Нам нужно было реализовать свои шансы в третьем периоде, добивать соперника. Однако это нам не удалось сделать. Но главное — победа.
Моя команда лучше играет на выезде, чем дома? Не могу не согласиться с этим утверждением. Дело в том, что с каждой следующей встречей мы играем всё лучше. К сожалению, матч-открытие дома не очень получился по всем параметрам, но мы прибавляем с каждой игрой, смотримся лучше, чем в предыдущей. Надеюсь, так будет и дальше.
В большинстве за четыре матча мы забросили лишь одну шайбу? Смотримся неплохо, в большинстве создаём моменты. Понравилось, как мы действовали сегодня, было три попытки, но одна из них была не совсем полноценной. Есть определённые сложности с раскатом в большинстве, но бригады меньшинства хорошо смотрятся. В ближайших матчах исправим наше большинство», — цитирует Питерса «Белорусский хоккей».
- 10 сентября 2021
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