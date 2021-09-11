Матвей Гуськов: все спрашивают, что я съел такого, что забиваю два матча подряд

Форвард ЦСКА Матвей Гуськов поделился мнением о матче с «Локомотивом» (3:1). 20-летний игрок забросил шайбу во второй встрече подряд.
«Эмоции не передать, партнёры сделали мне гол сегодня и в прошлом матче идеальными передачами. Постоянные подколки — это приятно. У нас дружный коллектив, все на позитиве, все смеются, подкалывают меня. Спрашивают все, что я съел такого, что забиваю два матча подряд.
Отличные эмоции. Сейчас каждый матч для меня — это шанс зацепиться за основу, помочь команде. Рад, что все три встречи с моим участием мы выиграли.
Я примерно знал, где отец (вице-президент КХЛ, бывший хоккеист Александр Гуськов. — Прим. «Чемпионата») с мамой и сестрой находятся. Когда забил, то оказался в том углу, прямо напротив них, так что видел их эмоции и сразу показал на них, улыбнулся. Всегда стараюсь радовать отца, он всем сердцем за меня болеет», — цитирует Гуськова «Р-Спорт».
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