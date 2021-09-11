Главный тренер «Нефтехимика»: классические раскаты советского хоккея остались в прошлом

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением об изменениях в тактике команды.



«Как удалось воскресить команду, которая в последние два сезона была одной из самых скучных в КХЛ? Немного поменяли систему игры. В Нижнекамске хорошая школа, много молодых, быстрых и острых нападающих, которые, на наш взгляд, должны играть от своих сильных качеств, а не от обороны. Показалось, что многие хоккеисты соскучились по такому хоккею, пошли эмоции, наметился рост.



В ВХЛ мой «Горняк» все называли самой зрелищной командой лиги — наряду с «Югрой»? Правда то, что по заброшенным шайбам «Горняк» всегда шёл в лидерах ВХЛ. Что касается постановки игры, то ей в любом профессиональном клубе занимается весь штаб. Ну а все стратегические решения всегда идут от главного тренера.



Те, кто видел новый «Нефтехимик», обращают внимание на быстрый переход из обороны в атаку? Это фишка современного хоккея, так играет весь мир и прежде всего Северная Америка. При всём уважении к классическим раскатам советского хоккея, которые я и сам любил, — они остались в прошлом. Теперь действуют вертикально, сразу уносятся в атаку, к воротам соперника.



В последние годы карьеры в Минске мне довелось поработать с ведущими тренерами из НХЛ — Гленом Хэнлоном и Куртом Фрейзером, возглавлявшими сборную Беларуси. Именно от них пошёл курс на быстрый, агрессивный хоккей, сегодня его подхватили и многие отечественные специалисты и клубы, например, СКА или «Ак Барс».



Понятно, что российские корни для нас — главные, все базовые моменты, связанные, например, с функциональной подготовкой или с комбинациями, взяты оттуда. Но некоторые вещи в плане тактики сегодня активно приходят из НХЛ, например, от того же Боба Хартли», — цитирует Леонтьева Russia-Hockey.ru.