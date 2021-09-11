Марьямяки — о победе над «Авангардом»: горжусь «Йокеритом», наша игра была близка к идеалу

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги матча с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ (3:2).



«Мы знали перед матчем, что нужно по полной выложиться, чтобы одержать сегодня победу. Первый период был хорош, во втором кое-какие сложности испытывали, а третий стал нашим лучшим периодом. Я горжусь своей командой. Даже после курьёзного второго гола в наши ворота мы не опустили руки, и уезжаем с выезда с четырьмя очками, чему очень рады. Если говорить о нашей обороне, то мы очень здорово катаемся. В нападении тоже доволен тем, что я вижу.



Мы анализировали прошлый сезон, он выдался непростым, был ряд сложностей. Сегодня матч был близок к идеалу. Но нужно не забывать, что мы вместе всего лишь в течение семи недель, и мы будем развиваться в течение сезона», – передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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