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Марьямяки — о победе над «Авангардом»: горжусь «Йокеритом», наша игра была близка к идеалу

Марьямяки — о победе над «Авангардом»: горжусь «Йокеритом», наша игра была близка к идеалу
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги матча с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ (3:2).

«Мы знали перед матчем, что нужно по полной выложиться, чтобы одержать сегодня победу. Первый период был хорош, во втором кое-какие сложности испытывали, а третий стал нашим лучшим периодом. Я горжусь своей командой. Даже после курьёзного второго гола в наши ворота мы не опустили руки, и уезжаем с выезда с четырьмя очками, чему очень рады. Если говорить о нашей обороне, то мы очень здорово катаемся. В нападении тоже доволен тем, что я вижу.

Мы анализировали прошлый сезон, он выдался непростым, был ряд сложностей. Сегодня матч был близок к идеалу. Но нужно не забывать, что мы вместе всего лишь в течение семи недель, и мы будем развиваться в течение сезона», – передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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