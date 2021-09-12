В. Воробьёв: будем убирать первое звено «Амура», чтобы оно не начинало матчи

Главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:6).
«Команду «Динамо» поздравляю с победой. К сожалению, мы проиграли, хотя и настраивались на сегодняшний матч. Видите, опять проиграли начало, потом вроде забили неплохие голы. У ребят было желание, старались, работали в атаке, но эти удаления сломали нам игру. Местами у нас не сработало большинство. И ещё раз хочу повториться про удаления: эти нарушения игровой дисциплины всё сломали. С таким количеством удалений матчи не выигрываются. Будем готовиться дальше, работать.
Пропустили быстрые голы в четырёх матчах из пяти? Ну что тут говорить… В принципе, мы говорим на каждом командном собрании, что нужно лучше начинать матчи. Наверное, надо лучше разминаться и строже играть в начале. Получается так, что какие-то нелепые голы заходят. Надо работать над этим. Потом, у нас сегодня звено Галузина начинало и второй, и третий периоды. Значит, будем убирать первое звено, чтобы оно не начинало матчи. Конечно, это не очень хорошая тенденция. Она нам мешает, потому что отыгрываться всегда сложнее. Нужно перестраиваться и уходить от этого.
Сегодня нас захлёстывало желание, это было видно уже по разминке. Первая встреча дома после выездной серии — кто-то волновался, переживал. Мы говорили, что нужно входить в игру через столкновения. После второго периода говорили, что нужно больше брать на себя, идти на ворота, что не всё потеряно. Сложилось так, что в третьем периоде удаления сломали всю игру», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 сентября 2021
-
13:49
-
13:15
-
13:03
-
12:50
-
12:33
-
12:28
-
12:24
-
12:00
-
11:52
-
11:37
-
11:19
-
10:50
-
10:40
-
10:15
-
09:39
-
09:09
-
08:39
- 11 сентября 2021
-
23:11
-
22:15
-
22:03
-
21:19
-
20:58
-
20:34
-
20:12
-
20:00
-
19:38
-
19:15
-
19:06
-
18:38
-
18:32
-
18:04
-
17:53
-
17:29
-
17:12
-
17:00