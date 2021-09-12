В. Воробьёв: будем убирать первое звено «Амура», чтобы оно не начинало матчи

Главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:6).

«Команду «Динамо» поздравляю с победой. К сожалению, мы проиграли, хотя и настраивались на сегодняшний матч. Видите, опять проиграли начало, потом вроде забили неплохие голы. У ребят было желание, старались, работали в атаке, но эти удаления сломали нам игру. Местами у нас не сработало большинство. И ещё раз хочу повториться про удаления: эти нарушения игровой дисциплины всё сломали. С таким количеством удалений матчи не выигрываются. Будем готовиться дальше, работать.

Пропустили быстрые голы в четырёх матчах из пяти? Ну что тут говорить… В принципе, мы говорим на каждом командном собрании, что нужно лучше начинать матчи. Наверное, надо лучше разминаться и строже играть в начале. Получается так, что какие-то нелепые голы заходят. Надо работать над этим. Потом, у нас сегодня звено Галузина начинало и второй, и третий периоды. Значит, будем убирать первое звено, чтобы оно не начинало матчи. Конечно, это не очень хорошая тенденция. Она нам мешает, потому что отыгрываться всегда сложнее. Нужно перестраиваться и уходить от этого.

Сегодня нас захлёстывало желание, это было видно уже по разминке. Первая встреча дома после выездной серии — кто-то волновался, переживал. Мы говорили, что нужно входить в игру через столкновения. После второго периода говорили, что нужно больше брать на себя, идти на ворота, что не всё потеряно. Сложилось так, что в третьем периоде удаления сломали всю игру», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.