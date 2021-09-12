Нападающий московского «Динамо» Чебыкин поделился эмоциями от первого хет-трика в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Николай Чебыкин подвёл итоги матча с «Амуром» (6:2). Форвард оформил хет-трик.



«Непростая игра, без утренней раскатки. Живём по московскому времени, получается, играли в 10 утра, поэтому иногда допускали глупые ошибки. Шайба прыгала, и где-то сыграли не так, как было нужно, но самое главное, что мы выиграли. — Игра получилась интересной и плотной. Просто в третьем периоде большинство всё решило, но первые два отрезка были непростыми.



Помимо большинства, какой момент назову ключевым? Новик (Никита Новиков. — Прим. „Чемпионата“) очень важный гол забил, очень вовремя это получилось, вышли вперёд, и это помогло.



Чувствовал ли, когда забросил первую шайбу, что в итоге будет первый хет-трик в КХЛ? Нет, такого вообще не было, просто старался выходить и играть, делать что-то полезное в каждой смене, выполнять установку тренеров.



Как в команде поздравили с хет-триком? Водой облили, кулачки отбили, все сказали: «Чеба, молодчик!». Вадик шапку потом передал», — цитирует Чебыкина официальный телеграм-канал москвичей.

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