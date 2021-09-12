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«Торпедо» — СКА: Самонов займёт место в воротах гостей

«Торпедо» — СКА: Самонов займёт место в воротах гостей
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Стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ХК СКА. Матч пройдёт в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». Начало — в 17:00 мск.

Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Место в воротах петербуржцев займёт Александр Самонов. Его сменщик — Ларс Юханссон. Напомним, в прошлом матче СКА с «Автомобилистом» (2:4) российский голкипер допустил грубую ошибку перед первым пропущенным голом и был заменён после третьей пропущенной шайбы.

СКА:

1-е звено: Фантенберг — Ожиганов, Тимкин — Вей — Хуснутдинов;
2-е звено: Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
3-е звено: Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьёв— Галимов;
4-е звено: Паутов, Мичков — Моисеев — Хендемарк — Кетов.

Торпедо:

Тихомиров (Мурыгин);

1-е звено: Леннстрём — Орлов, Чехович — Мили — Жафяров;
2-е звено: Пайгин — Мартынов, Агостино — Хривик — Заар;
3-е звено: Марин — Турбин, Шенфельд — Михеев — Гончарук;
4-е звено: Варнаков — Ураков — И. Федотов — Тянулин.

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