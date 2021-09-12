«Торпедо» — СКА: Самонов займёт место в воротах гостей

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ХК СКА. Матч пройдёт в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». Начало — в 17:00 мск.
Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Место в воротах петербуржцев займёт Александр Самонов. Его сменщик — Ларс Юханссон. Напомним, в прошлом матче СКА с «Автомобилистом» (2:4) российский голкипер допустил грубую ошибку перед первым пропущенным голом и был заменён после третьей пропущенной шайбы.
СКА:
1-е звено: Фантенберг — Ожиганов, Тимкин — Вей — Хуснутдинов;
2-е звено: Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
3-е звено: Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьёв— Галимов;
4-е звено: Паутов, Мичков — Моисеев — Хендемарк — Кетов.
Торпедо:
Тихомиров (Мурыгин);
1-е звено: Леннстрём — Орлов, Чехович — Мили — Жафяров;
2-е звено: Пайгин — Мартынов, Агостино — Хривик — Заар;
3-е звено: Марин — Турбин, Шенфельд — Михеев — Гончарук;
4-е звено: Варнаков — Ураков — И. Федотов — Тянулин.
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