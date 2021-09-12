Квартальнов: третий период полностью уступили «Динамо». Вся команда играет слабо

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:5).



«Третий период полностью проиграли. Не могу сказать, тяжело. Третий период перехватили инициативу минчане, но и создали очень много моментов. А мы сколько было, столько и забили. Игра была до первой ошибки, вели в счёте, нужно было доиграть. Но не получилось. Будем готовиться дальше.



Насколько матч-штраф защитника Стивена Кэмпфера в конце первого периода сказался на действиях команды в конце третьего периода? Согласен, нужно было помочь защитникам. Мы играли потом в пять защитников, и здесь Мишка Глухов ушёл в оборону. Нужно было помочь, но нападающие не смогли.



Тут надо всем подумать, тренерам, игрокам. Во всех линиях нужно добавить, нужно понимать всю сложность ситуации. Вся игра состоит из ошибок. В конце оборона «наелась» и ошибок было очень много. Думаю, что надо работать, исправлять это дело.



Мы не так хотели сыграть в атаке, переломили ход матча во втором периоде, могли сыграть по счёту, и нужно было. У нас Кэмпфер ушёл, нужно было дотерпеть. Но второй гол, 2:2, игра сломалась. Не могу сказать, что мы развалились. Практически все моменты забили. Но инициативу, что мы отдали, не перевели игру в зону соперника, это было.



Могу только повторить, что надавило «Динамо», мы отдали инициативу. До второго гола мы играли, контролировали игру. Пять бросков — четыре гола? Тут надо всем подумать, и нападающим, и защитникам, и вратарям.



У Лямкина много ошибок, хотя должен быть лидером? Нам всем надо добавлять, Лямкину надо добавлять, любому хоккеисту надо добавлять, кого ни возьми. Вся команда играет слабо, легионеры играют слабо, русские играют слабо, всем надо добавлять», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.