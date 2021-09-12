Немировски прокомментировал победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (3:2).
«Очень хороший был настрой сегодня у команды. В некоторых моментах чересчур увлекались атакой и получали контратаки в ответ. Оба вратаря сегодня хорошо сыграли. И Тихомиров, и Мурыгин, который более двух лет не играл в КХЛ. Что с Тихомировым случилось после второго периода, пока не знаю. Скорее всего, плохое самочувствие.
То, что после быстрых трёх голов мы не сумели забить ещё, меня совсем не волнует. Игра в своей и в средней зоне — вот те компоненты, которые нам надо улучшать. Мартынов сегодня не играл по причине болезни», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.
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