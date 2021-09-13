Стрёмвалль – о дубле «Ак Барсу»: рождение сына – особенные чувства, это вдохновляет

Нападающий минского «Динамо» Мальте Стрёмвалль прокомментировал победу над «Ак Барсом» в матче ругалярного чемпионата КХЛ.



«Мы провели отличный матч. Хорошо сработало большинство в первом периоде. Во втором периоде дали возможность сопернику вернуться в игру. Затем в перерыве обсудили с командой свои ошибки и план на следующую двадцатиминутку. После чего вышли на лёд и сделали то, что требуется от нас – выиграли матч.



Я очень рад победе. Доволен быть частью такой команды.



Воодушевило ли рождение сына на дубль? Рождение сына – это особенные чувства, это вдохновляет. Не возьмусь судить как именно это сказалось на моей игре. Спасибо партнёрам, которые отдавали мне очень хорошие передачи.



Команда очень тепло меня приняла. Мне здесь очень комфортно. Конечно, проще, когда в команде есть соотечественники. Можно поговорить с ними и на родном языке. И хорошо, когда есть ребята, которые понимают английский язык, так как с ними тоже очень легко общаться. У нас собралась классная команда. Мне хорошо здесь, не возникает проблем с коммуникацией.



Что сказал Вудкрофт после 0:2 во втором периоде? Крэйг просто напомнил о том, что нужно играть так, как мы умеем это делать по нашей системе. Мы вышли на лёд выполнили свою работу», – цитирует Стрёмвалля официальный сайт минского «Динамо».