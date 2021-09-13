Алистров – о голах в КХЛ: долго ждал, работал и очень рад, что наконец-то это случилось

Нападающий минского «Динамо» Владимир Алистров поделился эмоциями от победы над «Ак Барсом» (5:2).



«В первую очередь я рад нашей победе. Мы выполнили тренерскую установку. Боролись до конца, поэтому удалось победить.



Первый дубль? Вообще я только однажды забрасывал в КХЛ до этого. Долго ждал, работал и очень рад, что наконец-то это случилось. Старался в каждом следующем матче играть лучше.



Второй гол? Я сразу хотел бросать, но, как часто бывает, в последний момент поменял своё решение. На тренировках нередко так обвожу вратарей. У меня получается. Всё получилось здорово.



Это была пока только пятая игра. Во втором периоде где-то не нашли той самой химии. Много ребят только недавно приехали из сборной. Нам предстоит ещё многое наиграть. В скором времени удастся улучшить этот компонент.



Ещё во второй половине прошлого сезона почувствовал, что начал прибавлять. Появляется больше уверенности, а с ней – и игровое время. То же самое могу сказать и про этот сезон. Начал чувствовать себя чуть увереннее, тренерский штаб доверяет мне больше времени на льду. Это помогает мне прогрессировать», – цитирует Алистрова официальный сайт минского «Динамо».