Морозов отреагировал на решение Зарипова завершить карьеру после сезона-2021/2022

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о том, что форвард «Ак Барса» Данис Зарипов объявил о завершении карьеры после сезона-2021/2022.



«Данис Зарипов – взрослый человек. Он сказал, что пришло время завершать карьеру после этого сезона. Я пожелал ему удачи и хочу, чтобы он себя ещё проявил и закончил на хорошей ноте. Данис у нас единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Он определится, где ему дальше работать. Казань уже сказала, что предложит ему должность. Надо понимать, что они ему предложат.

Зарипов – опытный человек, поиграл на разных уровнях. Уверен, что он справится и принесёт пользу клубу», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ранее клуб выпустил первую серию документального сериала о внутренней жизни команды под названием «Живём хоккеем».