Морозов отреагировал на решение Зарипова завершить карьеру после сезона-2021/2022

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о том, что форвард «Ак Барса» Данис Зарипов объявил о завершении карьеры после сезона-2021/2022.
«Данис Зарипов – взрослый человек. Он сказал, что пришло время завершать карьеру после этого сезона. Я пожелал ему удачи и хочу, чтобы он себя ещё проявил и закончил на хорошей ноте. Данис у нас единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Он определится, где ему дальше работать. Казань уже сказала, что предложит ему должность. Надо понимать, что они ему предложат.
Зарипов – опытный человек, поиграл на разных уровнях. Уверен, что он справится и принесёт пользу клубу», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, ранее клуб выпустил первую серию документального сериала о внутренней жизни команды под названием «Живём хоккеем».
- 13 сентября 2021
-
14:12
-
14:01
-
13:51
-
13:44
-
13:24
-
13:22
-
13:19
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:06
-
13:04
-
13:01
-
12:21
-
12:17
-
12:10
-
12:00
-
10:14
-
09:38
-
09:27
-
09:00
-
08:41
-
08:21
-
07:20
-
05:32
- 12 сентября 2021
-
23:44
-
23:33
-
23:00
-
22:21
-
22:04
-
21:43
-
21:28
-
21:28