Юрзинов-ст.: многие клубы, увидев пример СКА, начинают давать шансы молодёжи

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-старший рассказал о том, что отметил для себя в первые дни стартовавшего регулярного сезона КХЛ.



«Что отметил для себя на старте регулярного чемпионата КХЛ? Всегда с особым вниманием слежу за молодыми хоккеистами. Доверие молодёжи — одна из исторических традиций отечественного хоккея, которая обеспечивала развитие нашей школы, её ведущие позиции в мире.



С этой точки зрения старт чемпионата КХЛ радует, вижу много новых лиц, много доверия. Может быть, молодёжь пока не даёт быстрый результат — как, например, в «Ак Барсе», но в перспективе этот результат за счёт правильного курса будет обеспечен.



СКА идёт нормально, а его новый курс, на мой взгляд, вообще заслуживает и внимательного изучения, и уважения. Он возвращает, например, к истории московского «Динамо» начала 90-х годов, когда у нас тоже была очень талантливая, молодёжная команда, и она тоже ставила перед собой максимальные задачи.



Мне кажется, что многие клубы, увидев перед собой пример СКА, тоже начинают давать дополнительные шансы молодым. Посмотрите, как в ЦСКА вздохнул Гуськов, как тянет за собой молодёжь «Салават» или «Сочи». Похоже, теперь в КХЛ никто не хочет выглядеть немодно — и придерживать молодых в запасе.



Поймите, слишком много талантов не бывает — бывает слишком мало! И в 90-е годы, и сегодня собрать и сохранить молодёжь — это огромный труд и тонкая политика.



Сегодня вот такой курс во имя будущего отечественного хоккея возглавил СКА. Для меня это неудивительно: часто общаюсь с Романом Ротенбергом, у него есть свои идеи, но он всегда прислушивается к мнению ветеранов нашего цеха, ценит историю. Судя по тому, что Санкт-Петербургу удалось собрать и удержать очень большую группу талантов, Роман и его команда менеджеров этот важнейший курс выдерживают. И тут нужно не замечания выдавать, а отмечать. Тем более что сегодня в нашем хоккее деньги есть у всех — но не все способны удержать и увлечь молодёжь.



Критика базовых клубов сборной? Опять-таки базовые клубы — это традиция нашего хоккея, нужно брать в этих традициях все лучшее. В Пхёнчхане сборная России более чем на две трети состояла из игроков СКА и ЦСКА, молодых игроков, и это принесло стране олимпийское золото. Как после этого такую критику воспринимать всерьёз?» — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.