Журналист раскритиковал «Баффало» за решение отдать номер Миллера, игравшего 12 лет за них

Североамериканский журналист Джо Йердон на своей странице в «Твиттере» раскритиковал решение «Баффало Сэйбрз» в отношении номера одного из новичков команды.

Вратарь Аарон Делл будет выступать за «клинков» под 30-м номером. В комментариях под этой публикацией «Сэйбрз» многие болельщики выразили недовольство данным решением. Ранее под 30-м номером в команде выступал голкипер Райан Миллер. Он играл за клуб с 2002 по 2014 год.

«Я не знаю, как и почему выдаётся 30-й номер, но то, что это сделали, кажется довольно глупым решением. Никто не носил его со времён Райана Миллера. Удачи Аарону Деллу в этом деле», — говорится в сообщении.

Напомним, 32-летний голкипер подписал соглашение с «Баффало» на один год 29 июля.