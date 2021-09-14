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СКА открыл счёт в матче после кошмарной ошибки защитника «Спартака»

СКА открыл счёт в матче после кошмарной ошибки защитника «Спартака»
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московский «Спартак» встречается с санкт-петербургским СКА. Встреча проходит на стадионе «Мегаспорт» в столице Российской Федерации. К середине второго периода счёт 1:0 в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 23-й минуте защитник красно-белых Михаил Мамкин, находясь за своими воротами, не смог выполнить передачу, сначала слабо нанеся удар клюшкой по шайбе, а после попытавшись ударить и коньком — тоже неудачно. В итоге он подарил снаряд Андрею Кузьменко, а тот уже вывел Антона Бурдасова на бросок в упор. У Оскара Данска не было ни шанса, чтобы отразить шайбу!

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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