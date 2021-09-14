Б. Миронов: эпизод с Мамкиным — несчастный случай, но он стоил «Спартаку» проигрыша

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги встречи со СКА (0:2).

«По игре могу сказать только одно — сегодня допустили индивидуальные ошибки, соперник этим воспользовался. Потом хотели отыграться, но не всё получалось. Проиграли, тяжело что-то сказать. Разберёмся, сделаем выводы, будем готовиться к следующему матчу.

Эпизод с Мамкиным? А как вы считаете? Я думаю, что это несчастный случай. Ошибки, конечно, бывают, и они будут. Все мы люди, а не роботы. Это курьёзный гол, да. У Мамкина просто шайба сошла с крюка, видимо, он хотел выправить этот момент и упал. Бывает такое, лёд скользкий. Конечно, несчастный случай, но этот несчастный случай стоил нам проигрыша. Ничего страшного, ребята старались, играли все 60 минут, никаких претензий к ним нет.

Данск что, сегодня плохо отыграл? Второй гол — это отличный бросок с ползоны, попал в паутинку. Это не ошибка вратаря, а не очень грамотная игра наших нападающих в меньшинстве. Бросок шикарный — какой бы вратарь мог вытащить такой гол? Здесь его вины нет совершенно. Красиков уже пять матчей отыграл, надо дать отдохнуть, все мы люди, все устаём. График тяжёлый, игры через день. С тренерским штабом решили, что сегодня будет играть Данск, он очень уверенно отыграл, молодец.

Не сказал бы, что СКА — неудобный соперник. Сегодня у нас было очень много моментов, подкачала реализация. Могли и сегодня забивать три-четыре гола и в большинстве, и в меньшинстве. Сегодня был не наш день в реализации. Ничего страшного, игра уже в истории. Сделаем правильные выводы», — приводит слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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