Квартальнов: много вопросов по игре «Ак Барса». Надо укрепиться и неплохо это сделать

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Сочи» (3:2 Б).

«Забили вшестером — большой плюс. По игре много вопросов, тяжело всё даётся. Конечно, довольны двумя очками. Работаем, идём дальше.

Единственное, есть момент — дали молодёжи лидерские роли. Я думаю, оно придёт и будет, но пока серьёзная пробуксовка. Понимали, на что шли. 56 голов у нас забили два парня в прошлом сезоне, понимали, думали, что кто-то возьмёт на себя роль лидера. Но пока тяжело, надо потерпеть.

Конечно, надо укрепиться и неплохо это сделать. Но пока играем так и ждём, работы много. Сезон открывает такие вещи — выставочные игры совсем другие. Давление на ребят и в общем-то много моментов, где похладнокровнее сыграть. Но пока этого нет, думаю, ребята крепкие, справятся», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.