С. Фёдоров прокомментировал поражение в матче с «Барысом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги матча с «Барысом» (3:6).

«Сегодня, я считаю, команда сыграла там, где была возможность играть „пять на пять“ в неплохой хоккей. Удаления немного подвели нас, не знаю, какие хорошие, какие плохие — но они были и в какой-то момент подпортили всю игру. Я благодарен ребятам, потому что мы играли по установке все 60 минут. И считаю, что большую часть времени на льду наша команда провела себе в плюс.



Показалось, что счёт 2:0 убаюкал команду? До счёта 2:0 соперник имел тоже большинство, было две штанги, поэтому счёт мог бы быть, в принципе, и 0:2. Но мы выстояли и использовали свои моменты после этого. 2:0 — это хороший, крепкий счёт. А вот 3:1, насколько я помню по своей хоккейной жизни, самый опасный.



Следующий матч — со «Спартаком»? Матч ЦСКА — «Спартак» интересен всегда, на любом уровне, в любом виде спорта. Нас ждёт очень хороший, крепкий соперник.



Есть ли новая информация по травмированным? Мы надеемся, что 2-3 человека всё-таки вернутся в основной состав уже скоро. Но больше мы будем знать в ближайшие сутки», — цитирует Фёдорова официальный сайт ЦСКА.