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«Металлург Мг» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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Хартли: на старте сезона КХЛ много голов. В этом преимущество потолка зарплат

Хартли: на старте сезона КХЛ много голов. В этом преимущество потолка зарплат
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча с магнитогорским «Металлургом», который состоится сегодня, 15 сентября, в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Когда в одном матче встречаются хоккеисты, прошедшие через обмен, каждый против своей бывшей команды, это всегда особая игра. Безусловно, обмен Прохоркин – Зернов был масштабный, да ещё на самом старте сезона. Ожидаем интересный матч против сильного соперника.

У «Металлурга» много новых легионеров, костяк остался прежним, но сменились иностранцы, ушли Прохоркин и Плотников. Клуб перестраивается. У нас также немало новичков, так что можно сказать, сегодня встретятся две новые команды.

На старте сезона мы видим много голов, в этом преимущество потолка зарплат. Сейчас команды провели по 5–7 матчей, и в турнирной таблице всё очень плотно. Думаю, через 20–30 игр можно будет увидеть явных лидеров. В нашей конференции Уфа выдала отличный старт, а другие клубы сражаются за каждую строчку, но ещё очень много матчей нужно сыграть», – сказал Хартли в интервью YouTube-каналу «Авангарда».

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