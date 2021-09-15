«Адмирал» – единственная команда, которая не одержала победу в текущем сезоне КХЛ
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«Адмирал» из Владивостока стал единственной командой, которая пока не одержала ни одной победы в сезоне-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Ранее хабаровский «Амур» также шёл без поражений, однако сегодня, 15 сентября, хабаровчане обыграли «Северсталь» (3:2).
Таким образом после шести матчей обе команды набрали по три очка и замыкают турнирную таблицу Восточной конференции: «Амур» одержал одну победу и набрал очко во встрече с «Авангардом», уступив в овертайме, «Адмирал» проиграл все шесть игр, но набрал по баллу во встречах с «Авангардом» (3:4, Б), «Северсталью» (2:3, ОТ) и «Металлургом» (3:4, ОТ).
В следующем матче «Адмирал» дома встретится с «Северсталью» 17 сентября. Начало игры – в 12:30 мск.
Новость по теме«Амур» обыграл «Северсталь» и одержал первую победу в сезоне
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