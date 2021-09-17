Овечкин: надеюсь, получится войти в историю на Олимпиаде. Похоже, это мой последний шанс

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал допуск игроков НХЛ на Олимпийские игры-2022.



«Олимпиада? Я очень рад. Большая честь участвовать в Олимпийских играх, представлять страну, играть против лучших хоккеистов мира, бороться за золотую медаль. Шансы у всех одинаковые, надеюсь, у нас получится войти в историю. Посмотрим… Похоже, это мой последний шанс, а значит нам нужно работать, мы должны выигрывать за счёт тактики, физической подготовки и так далее», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.



Напомним, ранее лига заявила о том, что отправит своих игроков на Олимпийские игры, однако может сохранить за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков или любая другая причина, которая может потребовать такого решения.



Если НХЛ отправится на Игры, то регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля. Если же хоккеисты не поедут на Игры, то лига воспользуется вторым вариантом календаря.



Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.