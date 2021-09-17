Демченко отразил 25 из 26 бросков в первом полноценном матче за «Авангард»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.
Для 27-летнего голкипера Василия Демченко этот матч стал первым полноценным в составе «Авангарда». Во встрече с «Автомобилистом» российский голкипер отразил 25 из 26 бросков.
Отметим, что игроки «Авангарда» заблокировали 28 бросков.
Напомним, прежде в регулярном чемпионате КХЛ Демченко выходил на лёд лишь однажды. В предыдущей встрече с «Металлургом» при счёте 6:4 в пользу магнитогорцев россиянин заменил Шимона Грубеца, сделавшего всего 22 сейва после 28 бросков. В итоге Демченко пропустил одну шайбу, отразив два из трёх бросков.
- 17 сентября 2021
-
19:55
-
19:47
-
19:40
-
19:17
-
18:51
-
18:26
-
18:14
-
17:58
-
17:49
-
17:15
-
16:24
-
16:10
-
15:47
-
15:43
-
15:26
-
15:01
-
14:47
-
14:23
-
13:51
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:21
-
12:00
-
11:43
-
11:25
-
10:56
-
10:39
-
10:30
-
10:09
-
09:51
-
09:28
-
09:15
-
09:04