Демченко отразил 25 из 26 бросков в первом полноценном матче за «Авангард»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

Для 27-летнего голкипера Василия Демченко этот матч стал первым полноценным в составе «Авангарда». Во встрече с «Автомобилистом» российский голкипер отразил 25 из 26 бросков.

Отметим, что игроки «Авангарда» заблокировали 28 бросков.

Напомним, прежде в регулярном чемпионате КХЛ Демченко выходил на лёд лишь однажды. В предыдущей встрече с «Металлургом» при счёте 6:4 в пользу магнитогорцев россиянин заменил Шимона Грубеца, сделавшего всего 22 сейва после 28 бросков. В итоге Демченко пропустил одну шайбу, отразив два из трёх бросков.