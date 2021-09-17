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49-летний Яромир Ягр забил первый гол за «Кладно» после травмы

49-летний Яромир Ягр забил первый гол за «Кладно» после травмы
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В четвёртом туре чемпионата Чехии «Кладно» потерпел поражение во встрече с клубом «Либерец».

В середине первого периода при счёте 0:1 нападающий Яромир Ягр смог сравнять счёт, но эта шайба не помогла «Кладно» одержать первую победу в чемпионате.

Отметим, что в начале сентября нападающий «Кладно» Яромир Ягр получил травму в товарищеском матче со «Славией» (3:2). 49-летнего игрока сильно толкнули в борт, после чего завязалась потасовка. Тогда хоккеист сказал, что успел убрать голову, — иначе, по его словам, мог бы закончить в инвалидной коляске. В итоге он травмировал плечо.

Напомним, 15 февраля 2022 года Яромиру Ягру исполнится 50 лет.

Ранее чешский нападающий объяснил, почему продолжает карьеру хоккеиста в таком возрасте.

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