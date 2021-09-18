«Автомобилист» поблагодарил Коваржа и опубликовал коллаж с фотографиями голкипера

18 сентября «Автомобилист» расторг контракт с голкипером Якубом Коваржем. После его ухода клуб в «Твиттере» опубликовал коллаж с фотографиями голкипера.
Ранее Коварж получил серьёзную травму и был помещён клубом в список травмированных игроков до конца сезона, из-за чего его контракт не попадал под потолок зарплат. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Коварж принял участие в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:6), отыграв в нём все 60 минут. В игре с «Салаватом» (2:4) место в воротах занимали Владимир Галкин и Дмитрий Шикин.
Весной Коварж сделал операцию на коленном суставе, а в августе прошёл курс реабилитации в Германии. В марте 2021 года голкипер продлил соглашение с «Автомобилистом» на один сезон.
В прошедшем розыгрыше КХЛ Коварж провёл 51 матч в регулярном чемпионате, одержав 23 победы и отразив 92,4% бросков. В Кубке Гагарина голкипер сыграл в пяти встречах, одержав одну победу.
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