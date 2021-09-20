Второй номер драфта Нолан Патрик стал игроком «Вегаса»

Канадский нападающий Нолан Патрик заключил контракт с «Вегас Голден Найтс», сообщается на сайте команды.

Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два года, средняя зарплата форварда за сезон составит $ 1,2 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз», «Филадельфия Флайерз» и «Вегас Голден Найтс» совершили трёхсторонний обмен игроками.

Патрик принял участие в 197 матчах НХЛ и набрал в них 70 очков (30+ 40). Все матчи он провёл в составе команды «Филадельфия Флайерз» после того, как был выбран командой на драфте НХЛ 2017 года. Форвард также отыграл три полных сезона в команде Западной хоккейной лиги «Брэндон Уит Кингз». В прошлом сезоне Нолан Патрик провёл 52 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 9 очков (4+5).