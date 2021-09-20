Плющев: трудно что-то советовать Мирошниченко, когда у тебя в системе — тренер Боб Хартли

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о молодых игроках Континентальной хоккейной лиги.



«Многие специалисты отмечают, что старт нынешнего сезона КХЛ проходит под знаком доверия молодёжи? Не торопился бы с выводами. Честно скажу, меня многие моменты, наоборот, беспокоят.



Да, не спорю, есть в КХЛ и позитивные молодёжные моменты. Для того же Матвея Мичкова каждый матч за СКА сейчас — большая учёба. Считаю, ко всем молодым игрокам должно быть такое доверие, как к Мичкову. У которого, может, этого доверия даже избыток, ведь в 16-17-летнем возрасте нужно крайне аккуратно дозировать нагрузки.



Оценка ситуаций с Морозовым и Мирошниченко? Меня беспокоят обе. Говорят, делами этих талантливых игроков занимается Марк Гандлер — известный агент, работающий только в одном, североамериканском, направлении, то есть исключительно на выход из КХЛ. Запудрил мозги, быстренько увёз «товар» из России, ещё быстрее продал и получил за него деньги — на этом всё агентское сопровождение завершается.



В своё время по такой схеме мы потеряли талантливейшего Валерия Ничушкина — ему, к сожалению, выстроили карьеру скромного ролевика. С Подколзиным, боюсь, будет та же ситуация. Особенно если учесть, что по масштабу таланта это не Денисенко, а крепкий, рабочий игрок со средним процентом реализации. Возиться в «Ванкувере» с ним никто не будет: один-два шанса, упустил их — и вперёд в фарм-клуб.



Что могу сказать по Мирошниченко? Трудно что-то советовать, когда у тебя в системе — тренер Боб Хартли. Развивать молодых он не стремится, заточен под быстрый результат. Наверное, надо пытаться искать обмен. А отъезд за океан в нынешней ситуации, когда игрок даже не оформился, будет губительным.



Рекомендации Морозову? Не знаю, что поёт агент, но к покорению «Вегаса», где в своё время потерялся даже такой сильный центр, как Вадим Шипачёв, Морозов пока не готов. Видимо, там специфическая система.



Кстати, если бы я был тренером «Ак Барса», то с радостью поменял бы Морозова на Дмитрия Воронкова. Морозов — тонкий игрок, центр, а Воронков — трудовик, зависимый форвард, на мой взгляд, без звёздного потенциала. Впрочем, у хоккея Дмитрия Квартальнова другие стандарты, поэтому, кстати, в «Ак Барсе» такая текучка кадров и мастера не задерживаются», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

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