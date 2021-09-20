Фазель: восхищаюсь Путиным. Управлять Россией, в которой 11 часовых поясов — достижение

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину, а также об общении с Александром Лукашенко.
«Я люблю эту страну и её жителей – это так. Попытки переубедить меня ничего бы не дали. Президент Путин многого добился за короткое время. Управлять такой страной, как Россия, находящейся в одиннадцати часовых поясах и использующей примерно сто языков, – это настоящее достижение. Я им восхищаюсь.
Объятия с Лукашенко были самой большой ошибкой в карьере? Да, я должен это признать. Всё началось с благих намерений, но в конце концов всё пошло не так. Был разочарован? Да. Я, наверное, был наивен. Я думал, что смогу принести пользу. Но мне пришлось скрываться на несколько дней. Негатив был чрезвычайно велик», – приводит слова Фазеля Blick.
- 20 сентября 2021
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