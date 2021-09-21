Канадская хоккеистка поделилась мнением о шансе сыграть против родной страны на Олимпиаде

Голкипер клуба Женской хоккейной лиги «КРС Ванке Рэйз» и сборной Китая Кимберли Ньюэлл поделилась мнением о шансе сыграть против родной страны на Олимпийских играх 2022 года. Девять лет назад Кимберли стала чемпионкой мира среди юниоров в составе сборной Канады.
«Та победа является главным событием в моей карьере. Когда я росла, игра за национальную команду всегда являлась целью и мечтой моей жизни. Диджит меня знала, потому что после школы я присматривалась и к Брауну, ездила туда. Для меня игра за сборную Китая — это возможность отдать должное своим китайским корням, моя мама выросла в этой стране. Круто, что я могу лучше выучить язык, узнать культуру и провести время со своей семьёй, потому что большинство моих родственников по-прежнему живёт в Китае. Самое главное, что я могу привести в Китай спорт, который так сильно люблю, и познакомить с ним местных детей. Это уникальная возможность.
Теперь я могу сыграть против Канады на Олимпиаде? О боже мой! Если это случится, то это будет так странно и классно. Я выходила на лёд в свитере сборной Канады, а теперь могу оказаться в джерси сборной Китая в матче с канадскими девушками», — сказала Ньюэлл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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