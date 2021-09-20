«Сочи» прервал серию из шести поражений, в гостях обыграв «Нефтехимик»

ХК «Сочи» в гостевом матче обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Матч прошёл в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».



Единственную шайбу на пятой минуте встречи забросил нападающий Александр Жабреев, воспользовавшись передачей от Артёма Николаева.



«Сочи» прервал серию из шести поражений подряд. После девяти сыгранных матчей подопечные Евгения Ставровского набрали восемь очков. «Нефтехимик» имеет в своём активе восемь баллов после восьми встреч.

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В следующем матче сочинцы встретятся с московским «Динамо». Встреча пройдёт в четверг, 23 сентября, в Сочи. Начало — в 19:30 мск. «Нефтехимик» в этот же день примет «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.