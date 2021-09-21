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Фазель: у России есть отличные вратари. Но не такие, как Третьяк

Фазель: у России есть отличные вратари. Но не такие, как Третьяк
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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о вратарской позиции в сборной России по хоккею.

«У нас очень хорошие отношения с НХЛ. Мы должны работать вместе. Есть много российских игроков в НХЛ. Что касается состава в Пекин, у России есть отличные вратари. Не такие, как Третьяк (смеётся), но, например, один из лучших голкиперов в мире – Андрей Василевский. Он стал самым ценным игроком последнего Кубка Стэнли.

Хороший вратарь – 60 процентов команды. Думаю, у России будет очень хорошая команда в Пекине. Так что нужно усердно работать. С нетерпением жду Игр», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

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