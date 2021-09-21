Брагин — о ротации вратарей в матче с «Амуром»: Самонов приболел, у Юханссона родился сын

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги матча с «Амуром», а также рассказал, почему из вратарей на встречу были заявлены Ярослав Аскаров, не игравший ещё в этом сезоне, и 17-летний Сергей Иванов.
«Четыре дня паузы, немного тонус потеряли. Первый период сумбурный. Потом два периода играли неплохо. Хорошие голы забили, большинство сработало. Уверенная победа с нашей стороны.
Хорошая игра от Аскарова. Он имеет опыт игр в КХЛ, два молодёжных чемпионата мира. Уверенная игра с его стороны. Хорошо играет клюшкой. Самонов немного приболел. У Ларса Юханссона сегодня родился сын. Он был в больнице с женой.
У Кирсанова, как и у всех, бывают ошибки. Мы смотрим состояние каждого игрока на тренировках. Он сейчас в неплохом состоянии, поэтому получает много игрового времени. Мы готовим Пыленкова на большинство. Сегодня там играл Фальковский. Был один момент, когда хотели выпустить Даниила, но не получилось. Он — игрок большинства. Захара Бардакова готовим. Придёт время, и он будет играть.
В Фантенберга попала шайба, у него ушиб. Думаю, ничего страшного», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 21 сентября 2021
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