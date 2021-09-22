Роман Ротенберг: на новой арене СКА хотелось бы сыграть против «Тампы»

Вице-президент СКА Роман Ротенберг заявил, что команда хотела бы сыграть с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на новой арене, которая должна быть построена к чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

«Конечно, хочется проводить на новой арене международные матчи, играть с лучшими клубами. Хотелось бы сыграть против «Тампы» Джона Купера», — приводит слова Ротенберга «Р-спорт».

Напомним, сегодня стала известна стоимость строительства «СКА Арены», которая примет матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года. Предварительно сметный расчет стоимости объекта составил 38,5 млрд. Площадь всего объекта составит 189,5 тыс. кв. метров, высота – 53,7 метров. Вместимость арены в хоккейной конфигурации составит 21,5 тыс. человек, в концертной — 23 тыс.