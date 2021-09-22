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«Лос-Анджелес» подписал контракт с обладателем бронзы ЧМ-2021 на $ 15 млн

«Лос-Анджелес» подписал контракт с обладателем бронзы ЧМ-2021 на $ 15 млн
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«Лос-Анджелес Кингз» подписал контракт с 26-летним вратарём Кэлвином Питерсеном, сообщает североамериканский журналист Джон Ховен, специализирующийся на освещении «королей», на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что американский голкипер подписал трёхлетнее соглашение. Общая сумма контракта составит $ 15 млн. В среднем за год Питерсен будет получать $ 5 млн.

Прошлый сезон голкипер провёл в составе «Кингз». Он принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ, одержав победы в девяти из них, в среднем за встречу отражая 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2.89.

Питерсен отыграл на чемпионате мира 2021 года за сборную США, став обладателем бронзовой награды. Он принял участие в семи встречах, в которых одержал пять побед. Голкипер в среднем за матч отражал 95,3% бросков, его коэффициент надёжности составил 1.29.

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